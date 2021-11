PJ faz buscas no Instituto do Vinho do Porto e Associação Comercial do Porto

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar hoje buscas na Associação Comercial do Porto, Instituto do Vinho do Douro e do Porto, e na Fundação da Juventude naquela cidade, anunciou hoje fonte policial.

A ação policial enquadra-se no âmbito de uma investigação a nível nacional sobre corrupção e branqueamento de capitais que implicou também a realização de buscas nas instalações do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), no Funchal.

A operação está a ser desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, no âmbito de um inquérito que corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), estando também em causa a alegada prática de prática de crimes de participação económica em negócio.

Em diligências presididas por um juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal e com a intervenção de vários magistrados do DCIAP, estão a ser feitas diligências em sociedades comerciais e num escritório de advogados.

"Nesta fase da investigação, impõe-se a necessidade de proceder à recolha de elementos probatórios sobre os factos em causa", referiu a PJ, em comunicado.

Na Madeira, o Governo regional emitiu já um comunicado a demarcar o IVBAM de "qualquer irregularidade", acrescentando que o organismo se limitou a prestar as informações solicitadas pelas autoridades.

O Instituto de Vinhos do Douro e Porto (IVDP) confirmou que foram realizadas buscas nas suas instalações por parte da Polícia Judiciaria e assegurou que em "nada estão correlacionadas com a ação e atividade direta" do instituto.