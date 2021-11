PJ faz buscas no Instituto do Vinho da Madeira

A Polícia Judiciária efetuou buscas nas instalações do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, no Funchal, numa investigação que decorre ao nível nacional, sendo o instituto "alheio a qualquer irregularidade", informou o Governo Regional nesta terça-feira.

"O Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), na sequência de um processo que decorre em termos nacionais, limitou-se a prestar as informações solicitadas pelas autoridades e é alheio a qualquer irregularidade", lê-se num comunicado divulgado pelo gabinete do Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Regional, que tutela aquele instituto.

O executivo madeirense salienta que o IVABM "não está implicado nas buscas" e que "a situação ultrapassa a própria natureza do Instituto".

O Governo da Madeira adianta que "o processo está em segredo de justiça", pelo que os responsáveis regionais não podem prestar declarações sobre este assunto.

O IVBAM, "de forma colaborativa, forneceu todo os documentos solicitados", conclui.

A Lusa contactou a PJ que recusou a prestar qualquer informação, remetendo para a possível emissão de um comunicado oficial sobre esta ação.