“Não é previsível tomar medidas com a dimensão do passado”, diz Costa

António Costa diz não não ser previsível que seja necessário tomar medidas tão radicais, como aconteceu no passado, para combater o aumento de casos de Covid-19.

Em declarações aos jornalistas, após uma visita a uma escola em Rio Maior, o primeiro-ministro assumiu ser preciso estar atento à evolução da pandemia e remeteu mais decisões para depois da reunião do Infarmed, na sexta-feira.

“Acho que é motivo de preocupação a evolução que se está a verificar. Sabemos que em muitos países o crescimento está a ser muito acentuado. Felizmente em Portugal, graças a termos uma taxa de vacinação muito superior à dos outros países, o impacto também não está a ser tão grande, e o tempo obviamente também ajuda, mas temos de ter em conta que o frio vai aumentar, a época da gripe vai aumentar e portanto temos de ter cuidados redobrados.”

“Por isso, na sexta-feira temos reunião no Infarmed para avaliar a situação e ver que medidas têm de ser tomadas. Obviamente, não é previsível que se tenham de de tomar medidas com a dimensão que tivemos no passado, a vacinação não só diminui a incidência mas tem, sobretudo, assegurado que mesmo nas pessoas infetadas as consequências têm sido menos gravosas”, diz.

Contudo, insiste o primeiro-ministro, “não podemos descansar à sombra da vacinação” e há que ter "cuidado", mantendo os hábitos já conhecidos de prevenção à Covid-19.