Loures. Tiroteio à porta da escola termina com ferimentos num jovem

Um jovem ferido a tiro à porta da escola secundária José Cardoso Pires, em Santo António dos Cavaleiros, concelho de Loures.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano da PSP, o incidente terá acontecido quando um grupo de 10 pessoas tentava entrar no estabelecimento de ensino, onde decorria um convívio, e foi impedido.

Um rapaz de 16 anos, que não é aluno da escola, foi alvejado num joelho, tendo sido levado para o Hospital de Loures com ferimentos ligeiros.

As autoridades investigam o incidente, tendo sido montado um perímetro de segurança junto ao estabelecimento de ensino.