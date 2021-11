Governo estuda apoios às pescas devido a aumento dos combustíveis

O Governo está a estudar apoios ao setor das pescas, devido ao aumento do preço dos combustíveis, tal como já fez em outras áreas, adiantou à Lusa a secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho.

"Estamos atentos à questão dos combustíveis e dos impactos que os combustíveis podem ter no setor", garantiu a governante, acrescentando que "os combustíveis são um custo fixo muito importante para a atividade das embarcações".

De acordo com a Teresa Coelho, houve já uma reunião entre o Governo e os diferentes representantes do setor, sendo que serão analisadas "as diferentes possibilidades de apoio".

"Estamos neste momento a ver se há alguma possibilidade de apoio e, havendo, como é que poderemos apoiar o setor", indicou sem avançar medidas concretas.

"Estamos numa fase de análise das possibilidades, sabemos que há segmentos da frota que são mais afetados do que outros e estamos nesta fase de análise dos impactos e das possibilidades de apoio", indicou.

Questionada sobre se poderiam conceder apoios semelhantes aos do setor dos transportes, Teresa Coelho disse que estão a ser estudadas "hipóteses que foram avançadas pelo próprio setor", de "apoios que seriam iguais para toda a frota".