​Diplomata falso detido em flagrante por tentar “esquema dos dólares negros”

A Polícia Judiciária deteve em flagrante delito um homem que se fazia passar por diplomata e que tentava burlar uma pessoa num esquema de “dólares negros”. A operação decorreu no norte do país.



O homem, de 40 anos, é suspeito da prática de crimes de burla qualificada “esquema dos dólares negros”, branqueamento e falsificação de documentos, diz a nota da PJ.

“O lesado, um cidadão português, foi contactado por um suposto “diplomata”, com quem se encontrou numa localidade do Norte do País, tendo o mesmo exibido uma mala com notas “escurecidas”, as quais seriam convertidas em notas reais após aplicação de um líquido “milagroso”. Para a aquisição desse líquido o lesado entregou ao diplomata várias dezenas de milhares de euros", adianta o comunicado.

Quando foi detido o suposto “diplomata”, no Porto, o suspeito preparava-se "para receber mais uma avultada quantia em euros do lesado, destinada ao mesmo fim".

O suspeito já foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva, remata a nota enviada às redações.