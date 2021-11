Covid-19. DGS diz que entrega de vacinas para profissionais de saúde é feita conforme requisições

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números A distribuição das vacinas para os profissionais de saúde é feita de acordo com as requisições das instituições e a administração é organizada por estas, disse à Lusa fonte da Direção-Geral da Saúde (DGS). O Sindicato Independente dos Médicos alertou segunda-feira que a maioria dos médicos desconhece quando será vacinado com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 e alertou ainda para os atrasos no processo de vacinação contra a gripe. Em resposta enviada à Lusa, fonte da Direção-Geral da Saúde (DGS) explicou que a vacinação dos profissionais de saúde com atividade assistencial é organizada pelos serviços de saúde ocupacional (SSO) das instituições. A DGS referiu ainda que o Núcleo de Coordenação de Apoio ao Ministério da Saúde iniciou este processo com a solicitação aos serviços das necessidades de vacinas. E acrescentou que as vacinas “estão a ser distribuídas de acordo com as respetivas requisições, podendo a vacinação iniciar-se a partir desse momento”. “De salientar que o processo não é homogéneo e que a vacinação é organizada pelos diferentes SSO”, referiu ainda.

O Sindicato Independente dos Médicos alertou que a maioria dos médicos desconhece quando será vacinado com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 e que só hoje, dia previsto para o arranque da vacinação, alguns começaram a ser convocados. Em comunicado, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) “saúda a boa nova” do reforço da vacinação, mas manifesta “a sua preocupação com o aparente amadorismo e falta de planeamento que parece reinar”, tendo em conta “o rápido inquérito” que efetuou junto de algumas instituições hospitalares e agrupamentos de centros de saúde de norte a sul, que indicou que “a maioria dos médicos desconhece quando, onde e como será vacinado”. O secretário-geral do SIM, Jorge Roque da Cunha, disse à Lusa que, “mais uma vez, e apesar dos apelos do Sindicato Independente dos Médicos e da Ordem dos Médicos, não foi cumprida a promessa” do Governo de que a vacinação dos profissionais de saúde se iniciaria esta segunda-feira. Roque da Cunha reiterou o apelo para que os profissionais de saúde sejam vacinados rapidamente, alertando que, “estando infetados não podem tratar doentes e podem infetar outros colegas”. Alertou ainda para os atrasos no processo de vacinação contra a gripe, dando como exemplo o Hospital de São João, onde o processo está “muito atrasado”.