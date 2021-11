Caso Selminho. Rui Moreira nega envolvimento direto

Terminou a audiência de inquisição ao presidente da Câmara do Porto. Rui Moreira respondeu às questões da juíza e do procurador do Ministério Público e disse não ter tido qualquer envolvimento direto com a Selminho ou o processo de compra dos terrenos.

Nunca esteve a par de detalhes do processo, nem antes de assumir funções como presidente da Câmara nem depois, garantiu.

Segundo o arguido, as únicas intervenções que teve no processo foram a assinatura da procuração em 2013 e a assinatura de declaração de impedimento, oito meses depois. Nunca esteve envolvido nem falou com o advogado que representou a Câmara.