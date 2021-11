Associação Comercial do Porto garante "absoluta transparência" após buscas da PJ

A Associação Comercial do Porto confirma ter sido alvo de buscas esta terça-feira por parte da Polícia Judiciária (PJ) e que, “ignorando os motivos concretos” das mesmas, procedeu com “absoluta transparência”.

Em resposta à agência Lusa, a Associação Comercial do Porto confirma ter sido “objeto de diligências judicias”.

“Ignorando os motivos concretos que estiveram na origem desta investigação e procedendo com absoluta transparência”, a Associação Comercial do Porto diz ter cooperado abertamente com as autoridades e ter prestado todos os esclarecimentos e informações solicitadas.

Rejeitando fazer “comentários adicionais sobre as matérias em apreço”, a entidade assegura que respeitará o segredo de justiça a que a investigação judicial está sujeita.

Além da Associação Comercial do Porto, a PJ realizou buscas esta terça-feira na Fundação da Juventude e no Instituto de Vinhos do Douro e Porto (IVDP) no âmbito de uma investigação a nível nacional sobre corrupção e branqueamento de capitais que implicou também a realização de buscas nas instalações do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), no Funchal.

Em resposta à agência Lusa, a Fundação da Juventude confirmou que a sua sede no Porto foi alvo de buscas esta manhã por parte da PJ e que a equipa “prestou toda a colaboração e esclarecimentos”.