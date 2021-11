Tem menos de 35 anos e quer casa? Ponte da Barca propõe isenção de IMI

O Município de Ponte da Barca aprovou o “Regulamento Municipal de Incentivo Fiscal à Aquisição de Habitação por Jovens residentes no Município de Ponte da Barca”.

A medida define regras e critérios que permitam a concessão de incentivo fiscal às aquisições, efetuadas por jovens, de imóveis destinados a habitação própria e permanente.

Podem beneficiar da isenção do pagamento de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) as aquisições de imóveis na área do município efetuadas por jovens com idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos.

“Com este incentivos e outros apoios pretendemos que os mesmos contribuam para criação e incentivo de oportunidades ao nível de empreendedorismo, aproveitamento de toda a dimensão turística que dispomos, aliada a uma política de fixação de população no nosso concelho”, explicou o presidente da Câmara, Augusto Marinho, numa nota enviada à Renascença.