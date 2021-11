Regresso ao teletrabalho? Ministra diz que depende da evolução da pandemia

Veja também:

O regresso ao teletrabalho terá de ser avaliado em função do agravar dos números da Covid-19, diz a ministra do Trabalho.

Em declarações esta manhã na Gulbenkian, em Lisboa, à margem de uma conferência sobre o pós-pandemia, Ana Mendes Godinho indica que o risco está a ser monitorizado quer pelo seu Ministério, quer pelo da Saúde. "Como já disse a senhora ministra da Saúde, a situação vai sendo acompanhada em função do risco. Será feita uma avaliação mediante as circunstâncias.”

“Vamos avaliando e implementando em cada momento as medidas que sejam necessárias, como sabe, aliás sempre com a Saúde, indicando os níveis de risco e o que deve ser implementado em função da evolução da pandemia."

A ministra mostra-se preocupada com o facto de estar a aumentar o número de casos nos lares de terceira idade.

“Os lares refletem a evolução da pandemia que acontece a nível geral. Estamos sempre a acompanhar o número de surtos ou de situações que exijam uma preocupação ou uma resposta rápida.”

Apesar do aumento, Ana Mendes Godinho congratula-se com o facto de todos os utentes terem recebido já a terceira dose da vacina. “Relativamente aos lares, todos os utentes foram considerados prioritários no reforço da vacinação. Neste momento, o processo está concluído, o que também ajuda a ter alguma proteção adicional.”

“Isto também não significa que não tenhamos de estar atentos, implementando todas as medidas de prevenção, mantendo as medidas de prevenção, mantendo as medidas de prevenção do ponto de vista de garantia de que tentamos todos implementar as medidas mais eficazes possível”, conclui.

Ana Mendes Godinho falava à margem da VI Conferencia Internacional sobre Colaboração e Governação Integrada, no mesmo dia em que se soube que a Alemanha está a propor um regresso ao teletrabalho massivo e em que a Áustria implementou o confinamento obrigatório para pessoas não-vacinadas.