Mais centros de vacinação e controlo de fronteiras. A estratégia de Miguel Guimarães para evitar quinta vaga da Covid-19

"Não! Se podem fazer no mesmo dia, também podem fazer um dia, dois ou três depois", defendeu o bastonário.

Miguel Guimarães diz ter tido conhecimento de casos de pessoas a quem foi dito que, ou faziam as duas vacinas no mesmo dia, ou então faziam uma num dia e a outra 14 dias depois.

Por outro lado, o bastonário da Ordem dos Médicos considera que não deve ser recusada a administração da vacina anti-Covid a quem tenha sido inoculado com a vacina da gripe, poucos dias antes.

"É fundamental que haja telefonemas, que as pessoas possam ir tirar dúvidas ao centro de saúde e marcar a vacinação", defende.

Em declarações à Renascença , Miguel Guimarães saúda a convocação pelo primeiro-ministro de uma reunião de peritos no Infarmed para a próxima sexta-feira , face ao avanço dos números da pandemia, mas pede a abertura de "mais centros de vacinação" e defende outros meios para convocar as pessoas para serem imunizadas, e não apenas "chamá-las através de SMS", sobretudo nas faixas etárias mais avançadas.

No plano da contenção de uma eventual quinta vaga da pandemia, Miguel Guimarães diz ser "importante que se recorra às medidas básicas que tivemos durante o início da pandemia: estamos a falar da máscara facial, estamos a falar do distanciamento e da higienização das mãos, porque estamos numa altura numa altura particularmente difícil, que é a altura do outono/inverno".



E dá exemplos de como as pessoas devem proceder "quando estão em festas, ou em sítios onde está mais gente e o espaço é fechado: usem máscara".

"A última decisão do Governo, que foi em outubro, permitia que as pessoas, nos espaços comerciais de rua, não usassem máscara. Eu acho que as pessoas devem usar a máscara nos espaços todos que sejam fechados", recorda Miguel Guimarães que diz ser, também, necessário adotar medidas que travem a proliferação das variantes da Covid-19.

O bastonário reconhece que, "pelo facto de termos 85% das pessoas vacinadas, a nossa situação é muito menos grave do que nos países que têm uma taxa de vacinação mais baixa, por isso é que nós precisamos de ter um rigoroso controlo de fronteiras. E isso é válido e muito importante, porque, por um lado, temos a situação controlada relativamente aos nossos parceiros que têm as infeções num ritmo bastante acelerado e, por outro lado, estamos a proteger-nos contra as variantes".