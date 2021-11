Covid-19. Primeiro-ministro convoca reunião no Infarmed para sexta-feira

O primeiro-ministro convocou para sexta-feira uma reunião de responsáveis em saúde e especialistas com responsáveis políticos para avaliar a situação da pandemia de Covid-19, apurou a Renascença.

De acordo com a informação apurada pela Renascença, junto do gabinete do primeiro-ministro, o encontro decorrerá nas instalações do Infarmed, a partir das 15h00, com as habituais presenças, entre outros, do Presidente da República e do presidente da Assembleia da República.

A reunião de sexta-feira surge na sequência da subida gradual de novas infeções por Covid-19, numa altura em que o processo de reforço da terceira dose da vacina não atinge os números desejados.

Nos últimos seis dias, têm sido registados mais de mil novos casos diários. A incidência da doença está a aumentar pelo que não é de excluir o regresso de algumas restrições, a pouco mais de um mês do Natal.

Também na Europa os números vão subindo e em vários países estão a ser adotadas novas restrições.

A última reunião no Infarmed realizou-se no passado dia 16 de setembro.