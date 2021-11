Covid-19. Hospital de São João administra dose de reforço a 4.100 profissionais no sábado

Veja também:

O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, vai administrar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 a cerca de 4.100 profissionais de saúde no próximo fim de semana.

Em comunicado, o CHUSJ revela que o diretor do serviço de Doenças Infeciosas e primeiro vacinado contra a Covid-19 em Portugal, António Sarmento, “será simbolicamente o primeiro a receber a dose de reforço na instituição, no próximo sábado, pelas 08h30”.

Durante o próximo fim de semana, e de forma a não prejudicar a atividade da instituição na resposta aos doentes, a operação da vacinação no CHUSJ irá envolver “uma equipa de mais de 80 profissionais daquela unidade de saúde, incluindo farmacêuticos, enfermeiros, médicos, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, técnicos de informática, assistentes técnicos, assistentes operacionais.

A vacinação irá decorrer no Centro de Ambulatório, utilizando 21 postos em simultâneo, e contará com o apoio do Voluntariado do Hospital de São João.

O início da inoculação do pessoal médico com a terceira dose de vacina contra a Covid-19 estava previsto para esta segunda-feira mas, segundo alerta do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), a maioria dos clínicos desconhece quando será vacinado.