Bacalhau à Brás no espaço? Investigadores querem melhorar refeições dos astronautas

Há muitas razões para querer ir ao espaço, mas a qualidade gastronómica não está entre elas. Agora, seis alunos do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) querem mudar essa realidade.

Os jovens, de áreas distintas como farmácia, gestão hoteleira, turismo, biotecnologia medicinal, investigaram a temática da gastronomia no espaço, com o objetivo de desenvolver uma solução de inovadora.

“Como melhorar a experiência gastronómica no espaço? Sabemos que a alimentação no espaço não é sensorialmente atrativa, na medida em que a preocupação é para com os aspetos nutricionais e não com a experiência sensorial, mas a experiência gastronómica é mais do que isso”, lembra Teresa Paiva, a facilitadora do desafio Spacefood Ideation, elaborado no âmbito do Projeto Link Me Up – 1000 ideias, que promove a inovação e o empreendedorismo em 13 instituições politécnicas e que no IPG é coordenado pela mesma docente.

A problemática do transporte, da conservação e do consumo dos alimentos no espaço, observando o turismo espacial como uma indústria com potencial e em expansão (o turismo espacial será um mercado de três mil milhões de dólares até 2030) foram mote para o estudo que procurou oportunidades de investimento da nova era espacial.