Gustavo Tato Borges. Ou temos "um pouco mais de controlo" ou podemos não ter Natal

O vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANMSP) avisa que se a tendência evolutiva dos números da pandemia não for travada, os ajuntamentos familiares para celebrar o Natal podem estar em risco.

Comentando na Renascença a possibilidade de novas medidas de confinamento, admitidas pela ministra da Saúde, Gustavo Tato Borges sublinha que “a abertura da senhora ministra para que haja outras medidas restritivas para controlar a pandemia é boa, em termos técnicos, mas a nós, cidadãos, isso deve soar como um alerta para que, em breve, mudando os nossos hábitos diários, possamos chegar perto do Natal com uma baixa quantidade de casos, com um índice Rt a descer”.

Caso contrário, Tato Borges admite que “o Natal vai ter de ser um pouco mais restritivo e não aquele Natal que todos ansiamos que seja festivo, de convívio e de contacto entre todos. Mas, para isso, precisamos todos agora de ter um pouco mais de controlo nas nossas ações”.