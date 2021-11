Autoridades reforçam apelo à vacinação em fim-de-semana de “casa aberta”

Veja também:

As autoridades de saúde apelaram este sábado ao reforço da vacinação durante este fim-de-semana, para evitar que a situação da Covid-19 se descontrole antes do Natal e da chegada do Inverno.

Durante uma visita ao pavilhão de Odivelas-Loures, nos arredores de Lisboa, o secretário de Estado da Saúde recordou que em vários países da Europa a situação pandémica agravou-se e que Portugal não é uma ilha.

Lacerda Sales diz que Portugal tem de ter vários planos “em função daquilo que é a nossa evolução epidemiológica, porque não somos uma ilha. Sabemos que os casos estão a crescer na Europa e portanto, não sendo nós uma ilha, e tendo obviamente conexões com outros países, temos de nos defender. Portanto todos os cenários estão em aberto, mas sempre monitorizados por aquilo que são os indicadores da evolução epidemiológica”.

“As medidas neste momento são medidas de reforço, reforço da vacinação e de reforço das medidas que todos conhecemos, o distanciamento físico, a higienização”, conclui.

Já a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, volta a dizer que é preciso apostar na vacinação.

“Lanço um apelo aos portugueses, e não só, para os residentes em Portugal, para que façam o reforço da Covid. É importantíssimo. E também que façam a vacina da Gripe. O nosso apelo é vacinar, vacinar, vacinar. Temos vacinas, temos organização, temos logística, temos médicos, temos enfermeiros, vamos a tempo de nos vacinar e um reforço para a Covid-19 e para a vacina da gripe são mesmo necessários, volto a dizer, necessários, para que cheguemos ao Natal e a todo o inverno com mais segurança”, afirma.

Declarações feitas este sábado durante uma visita ao pavilhão de Loures Odivelas, num fim-de-semana de casa aberta de vacinação para maiores de 80 anos.