Mais uma subida do R, agora nos 1,15. Mais três mortos e 1.751 casos de Covid-19

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais três mortos e 1.751 casos de Covid-19, segundo os dados desta sexta-feira publicados no boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

O valor do R subiu novamente e está nos 1,15, quer a nível nacional, quer no continente. O número de internados também registou nova subida para 411, mais 28 do que ontem, dos quais 65 em cuidados intensivos (mais um do que ontem).

Das três vítimas mortais, uma tinha mais de 80 anos, outra entre os 70 e os 79 anos e outra entre os 50 e os 59.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a zona do país que tem maior número de novos casos, 549, seguida do Norte com 472 e o Centro com 461. O Algarve também tem mais de 100 novas infeções (113) e o Alentejo 60. Nas regiões autónomas, a Madeira tem mais 57 casos e os Açores 39.

A faixa etária entre os 20 e os 29 anos é novamente a que regista maior aumento de casos, 269), seguida da faixa entre os 40 e os 49 anos (257). Os mais de 80 anos são os que apresentam menor número de novas infeções (61).

Porque é sexta-feira, o documento analisa ainda a situação dos concelhos, sendo que há dois, Marvão e Pampilhosa da Serra, em risco extremamente elevado e cinco concelhos (Penamacor, Redondo, São João da Pesqueira, Vila Nova da Barquinha, Vila Velha de Ródão) em risco muito elevado.

O número de casos ativos subiu para mais de 36 mil (36.224).



Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.104.189 casos da doenças, dos quais 18.234 morreram e 1.049.731 conseguiram recuperar.