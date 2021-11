Hospitais e transportes nos mínimos, escolas encerradas. A greve em Lisboa foi "uma grande chatice"

Apesar dos diversos avisos de greve que a administração publicou através da página eletrónica, os alunos acabaram por, ainda assim, dirigir-se à escola, onde encontraram as portas fechadas.

“No agrupamento todo, tínhamos, de manhã, cinco funcionários, num total de 40 e poucos”, explica ainda Adelina Moura.

Apesar de não terem tido aulas, Beatriz e Andreia, duas alunas do 10º ano, decidiram passar o dia no parque em frente à escola que frequentam.

“Chegámos aqui relativamente cedo porque íamos ter aulas às 8h30 e não houve aulas. Eles afixaram o papel que põem sempre quando há greve e temos andado por cá. Mas tínhamos de vir cá verificar”, justifica uma das alunas.

“Já sabíamos desde o início da semana que era possível hoje não termos aulas, mas nunca sabemos se fecha ou não, só sabemos no próprio dia”.

Hospitais em serviços mínimos todo o dia

No hospital Dona Estefânia, no centro de Lisboa, vários utentes aguardavam pela sua vez no local do atendimento às urgências. Alguns foram aconselhados a dirigirem-se ao Hospital de São José, por não terem enfermeiros suficientes para prestar cuidados a todos os utentes.

Segundo o que a Renascença conseguiu apurar junto do enfermeiro chefe das urgências do Dona Estefânia, a maioria dos departamentos estiveram em serviços mínimos toda a manhã e tarde desta sexta-feira.