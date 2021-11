Greve na função pública afeta recolha de lixo, hospitais e escolas

Em Lisboa, os efeitos visíveis da greve desta sexta-feira são, para já, sentidos na recolha de lixo. Na zona Oriental da cidade, o centro de recolha dos Olivais, a Renascença constatou que das 143 viaturas que deveriam ter saído durante a noite saíram apenas 41 e, durante o dia de hoje, a previsão é que saiam apenas 35 das 101 previstas.

A paralisação começou ao final da noite de quinta-feira, tendo sido nessa altura que se registou uma grande adesão nos setores da recolha do lixo e higiene urbana.

"Nos primeiros serviços de recolha noturna a entrar em funcionamento – Almada, Amadora, Évora, Loures, Odivelas, Palmela, Moita e Seixal – registou-se uma adesão de 100%, não tendo sido efetuada a recolha de lixo e serviços de higiene urbana noturna nestes concelhos", indicou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL), em comunicado.

Nas escolas, a adesão da Fenprof levou muitos professores a fazer greve, pelo que há alunos sem aulas.



Guardas prisionais em greve total

A Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional (ASCCGP) está em greve total ao trabalho nesta sexta-feira. A estrutura acusa o Ministério da Justiça de "inércia, apatia e desconsideração" face aos problemas do sistema prisional.



A iniciativa surge também em protesto contra a não satisfação de uma série de reivindicações, incluindo "o pagamento imediato do suplemento de segurança prisional, sonegado desde janeiro de 2014 a todos os que exercem as funções de chefe de equipa", e contra a "inocuidade e apatia plasmada" no OE2022.

A paralisação desta sexta-feira foi convocada pela Frente Comum de Sindicatos, que reivindica aumentos de 90 euros para todos os trabalhadores e um salário mínimo de 850 euros na Administração Pública.

A Federação dos Sindicatos da Administração Pública (UGT) também tinha marcado uma greve para esta sexta-feira contra a desvalorização dos salários e carreiras da Administração Pública, mas desmarcou-a na semana passada, face ao cenário de dissolução da Assembleia da República.