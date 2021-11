Greve da Função Pública esteve à altura das expectativas, admite Sebastião Santana

O coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, disse à Lusa que a greve de hoje da Função Pública "esteve à altura das expectativas" dos sindicatos, não descartando novas ações de luta antes das eleições legislativas de 30 de janeiro.

"Esteve à altura das expetativas que nós tínhamos. O descontentamento junto dos trabalhadores é enorme e esta greve refletiu isso mesmo", disse à Lusa Sebastião Santana acerca da greve de hoje da Função Pública, quando instado a comentar a adesão à paralisação.

Questionado acerca de um número para a ação de luta dos trabalhadores, o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública disse que "não seria sequer sério" apontar um valor, pois não foi possível estar "em todos os locais de trabalho" no dia de hoje, sendo "impossível saber isso".

Quanto aos setores de atividade e serviços mais afetados, Sebastião Santana referiu-se que estes foram os que "tradicionalmente a população nota que são mais afetados", como "as escolas e a saúde".

"Se bem que houve uma adesão de muitos outros serviços, alguns deles onde até nem é muito habitual haver uma adesão tão forte como a que houve no dia de hoje. É o caso do ensino superior, os guardas prisionais, dos trabalhadores do INEM, por exemplo", adicionou.