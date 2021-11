Derrame químico em complexo empresarial de Cascais obriga a retirada de trabalhadores

Um derrame químico ocorrido num complexo empresarial de Cascais, obrigou esta sexta-feira à retirada de cerca de uma centena de trabalhadores, sem registo de qualquer incidente, confirmou à agência Lusa fonte da Câmara Municipal.

Numa nota enviada à Lusa, fonte da Câmara de Cascais adianta que o incidente teve lugar no ninho de empresas DNA Cascais, na freguesia de Alcabideche, e que as autoridades se encontram no local para “apurar a origem do derrame” e os eventuais “responsáveis”.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incidente foi registado às 14h07, mobilizando sete operacionais.

“Todos os trabalhadores das empresas do ecossistema DNA estão bem e foram retirados como medida de precaução”, afirma a autarquia, acrescentando que “a normalidade deverá ser reposta em breve e que todos deverão voltar ao seu posto”.

A Câmara de Cascais adianta ainda que vai ser levada a cabo uma operação de lavagem e limpeza e que, “depois disso, o local continuará a ser monitorizado”.