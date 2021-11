Covid-19. SNS prepara-se para nova vaga

O Ministério da Saúde e o Serviço Nacional de Saúde estão a preparar-se para uma eventual nova vaga de Covid-19.

A informação foi avançada pelo secretário de Estado e Adjunto da Saúde nesta sexta-feira, em conferência de imprensa, em resposta a uma pergunta sobre o aumento de casos no resto da Europa.

“O Serviço Nacional de Saúde já provou a sua capacidade de resposta no passado, como em janeiro, e a sua resiliência e elasticidade relativamente à capacidade que tem para receber estes doentes”, infetados com Covid-19, afirmou.

“Também agora já planeámos e pedimos os planos de contingência de todos os hospitais, bem como as escalas de urgência até ao final do ano. Planificámos para podermos estar preparados para um eventual crescimento de casos”, conclui António Lacerda Sales.

O secretário de Estado lembrou ainda que “a pandemia não acabou” e que toda a pandemia é feita de imprevisibilidade.

Nesse sentido, apelou à vacinação, nomeadamente ao reforço com a terceira dose, que já começou com a população mais vulnerável e se deverá estender a todos os maiores de 65 anos.

É necessária “uma atitude preventiva perante o aumento de casos na Europa e no surgimento de novas variantes”, defendeu.

Nesse sentido, no sábado e no domingo, os centros de vacinação contra a Covid-19 vão estar em modo Casa Aberta, para vacinar os idosos com mais de 80 anos que ainda não tenham recebido a terceira dose.

Na segunda-feira, começa o processo de vacinação dos profissionais de saúde e, entre os dias 22 e 27 de novembro, serão vacinados os profissionais do setor social e os bombeiros que fazem transporte de doentes.