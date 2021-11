Marinha resgata 37 migrantes ao largo do Algarve

A Marinha Portuguesa resgatou das águas algarvias 37 migrantes, que se encontravam numa embarcação de madeira de sete metros.

“O alerta chegou ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa, ao final do dia de quarta-feira, através de um navio mercante que navegava na área. De imediato, a Marinha destacou para o local a corveta António Enes e as lanchas de fiscalização rápida Pégaso e Sagitário”, informa uma nota enviada à redação.

De acordo com o comandante da Zona Marítima do Sul, ao avistarem a corveta, os homens “pediram auxílio”, acabando por ser recolhidos em águas internacionais, a 37 milhas náuticas a sul da costa algarvia, na faixa atlântica correspondente à zona entre Vila Real de Santo António e Tavira.



Fernando Rocha Pacheco revelou que ainda não foi verificada a nacionalidade dos tripulantes, suspeitando-se que sejam marroquinos.

O navio da Marinha dirige-se agora para Portimão, onde deve chegar durante a tarde.

No local para receber as 37 pessoas, todas do sexo masculino, vão estar elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.