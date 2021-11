IMT, Saúde e Segurança Social lideram ranking de reclamações no Portal da Queixa

Nos primeiros dez meses do ano, o Portal da Queixa recebeu 12.001 reclamações, um aumento de 29% face ao mesmo período de 2020, em que foram recebidas 9.283 queixas.

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes, o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social são as três entidades com o maior volume de reclamações.

A maioria das reclamações dirigidas ao IMT está relacionada com problemas na emissão, troca, renovação e envio das cartas de condução.

Em relação ao SNS, 24% das reclamações são relativas à qualidade de atendimento nos serviços, 21% incidem sobre problemas relacionados com a pandemia, como vacinação e emissão de certificados, e 12% reportam-se a problemas com consultas e dificuldade no acesso ao médico de família.

No que toca à Segurança Social, 46% das reclamações estão relacionadas com apoios, abonos, pensões e subsídios, sendo que, 10% dessas apontam problemas com os subsídios de desemprego.

Verificou-se, ainda, um crescimento significativo do número de reclamações relacionadas com os Institutos Públicos, que somam 6.111 ao total de queixas apresentadas em 2021 contra os serviços públicos, fazendo disparar em 123% o número de reclamações, comparativamente com o mesmo período em 2020, onde foram registadas apenas 2.739.

Educação e Finanças com menos queixas

Na Administração Pública, destaca-se o Ministério da Educação e a Autoridade Tributária e Aduaneira (ATA) ao registar, este ano, um decréscimo das reclamações. A Autoridade Tributária apresenta, atualmente, uma taxa de solução na ordem dos 84% e uma taxa de resposta de 89,1%, face às queixas que recebe dos consumidores via Portal da Queixa.

Também as forças de segurança PSP e a GNR – na subcategoria Polícia, Emergência e Bombeiros -, registaram uma diminuição de reclamações dos portugueses, comparativamente com 2020.

Nos Serviços Sociais de Previdência, o Centro Nacional de Pensões e a ADSE foram os organismos que viram reduzir a percentagem de queixas em 2021.