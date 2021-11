Estudantes de biologia da U.Porto lançam projeto para ajudar transição ecológica

Quatro estudantes de biologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) lançaram um projeto intitulado Simbiose, que visa ajudar na transição ecológica, estando prevista uma ação de recolha de resíduos típicos de “saídas à noite”, no próximo sábado.

Numa nota publicada no portal de notícias da Universidade do Porto, o gabinete de comunicação da FCUP refere que o projeto pretende “promover um conjunto de iniciativas para ajudar na transição ecológica”.

O projeto, que tem como fundadoras quatro estudantes da FCUP (Maria Marques, Inês Machado da Silva, Raquel Durães Ribeiro e Maria Leonor Martins), visa assim desafiar a comunidade académica a tomar “medidas mais conscientes que sejam reflexo de uma mudança sistemática e sustentável”.

Em julho, as estudantes se propuseram dar uma “segunda vida a materiais escolares” e, no sábado, vão organizar na Cordoaria do Porto um evento para recolher os resíduos gerados tipicamente de saídas à noite.

Citada na publicação, Maria Marques, salienta que a “mudança é possível, é só preciso haver vontade”.

“O nosso objetivo é consciencializar as pessoas, promovendo a ideia de que todos podemos continuar a festejar e mesmo assim proteger o planeta”, salienta.

A iniciativa, que é gratuita mas está sujeita a inscrição prévia, decorre no dia 13 de novembro entre as 09h00 e as 11h00.