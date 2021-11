Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas lamenta “comportamento desviante”

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas lamenta o que considera ser o "comportamento desviante" de um "reduzido número" de militares. O Almirante Silva Ribeiro falava sobre o alegado caso de tráfico de diamantes, ouro e drogas protagonizado por militares portugueses em missões de paz das Nações Unidas, na República Centro-Africana.

Nas primeiras declarações públicas sobre o caso, Silva Ribeiro quis "garantir a todos os portugueses que as Forças Armadas continuarão a cumprir as suas missões com brio e com relevância e que este tipo de comportamentos é absolutamente intolerado nas Forças Armadas e que nós, no âmbito daquilo que são as nossas competências da disciplina militar, tudo faremos para corrigir este tipo de desvios".

Embora reconhecendo “momento difícil”, Almirante Silva Ribeiro destaca trabalho “abnegado, esforçado e heróico” das forças militares e mostrou-se convicto que, no terreno, "saberão avaliar aquilo que é o contributo dos portugueses".



Questionado sobre se se sente envergonhado, o militar garante que não mas admite sentir "profunda tristeza" e "profundo repúdio" pela atuação dos militares envolvidos no caso.