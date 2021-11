ANA não tem "plano B" se Governo não quiser novo aeroporto no Montijo

Lisboa precisa de um novo aeroporto. É a ideia reafirmada há muito por todos os operadores do sector do turismo e reafirmada esta quinta-feira, no 32º Congresso da AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, que decorre até sexta-feira, em Albufeira, no Algarve, sob o lema “O Turismo tem futuro”.

A maior parte defende a solução Montijo mas os estudos de impacto ambiental travaram o processo. Mas é a única solução que a ANA – Aeroportos de Portugal – tem em cima da mesa, admitiu, esta quinta-feira, o presidente da empresa, durante o debate sobre “a importância da acessibilidade aérea na recuperação do turismo em Portugal”.

“A decisão fica nas mãos do próximo governo", disse o presidente da ANA, Thierry Ligonnière, sublinhando que há urgência nessa decisão, apelando até a um consenso nacional. “Temos de estar unidos e dizer que temos de avançar o mais rapidamente possível. Não ponham em causa a solução que já tinha sido aprovada por três governos diferentes. O momento de debate já passou, temos que passar para a fase de implementação, o país precisa muito desta capacidade”.

Thierry Ligoninnière afirma que está disponível para falar o mais rapidamente com o novo (governo) interlocutor que sair das eleições de 30 de janeiro de 2022.