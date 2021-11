“A criminalidade já voltou ao normal”

Começamos a falar sobre isso nos órgãos de comunicação social e nas redes sociais, alertando para a necessidade de, não podendo intervir para cessar o crime, a pessoa não se devia preocupar em registar e partilhar, mas sim comunicar às autoridades. Antes de usarem as redes sociais para partilhar com quem quer que seja, partilhem com a polícia.

Parece haver uma maior predisposição de algumas pessoas em resolver pequenos diferendos com recurso à violência. Recordo, por exemplo, aquele caso do Porto, do jovem que acabou por falecer quando estava na fila para entrar numa discoteca, tendo sido agredido de uma forma absolutamente gratuita por uma questiúncula na fila de espera.

Se recuarmos ainda mais e compararmos 2021 com 2019 ou mesmo com 2018, chegamos à conclusão que a criminalidade regista quebras assinaláveis. Ao contrário da proatividade policial que retomou muito rapidamente os números das janelas temporais pré-pandemia.

A criminalidade registada nos meios urbanos em 2021, quando comparada com 2020, regista uma quebra que é sensível. Cerca de 1,5% na criminalidade geral e cerca de 10% no crime grave e violento.

Com o país desconfinado, os números da criminalidade regressaram aos níveis pré-pandemia, embora se mantenha a tendência geral de redução que já vinha de trás. Mas a PSP está preocupada com a cada vez maior violência dos crimes.

A sensação que ficou nos primeiros dias de desconfinamento foi de um regresso muito confuso e mais violento que o normal...

No início houve algum alarme com situações muito noticiadas que causaram choque: pessoas que foram violentamente agredidas e algumas acabaram por falecer. Embora nunca haja um bom motivo ou justificação para agredir ou tirar uma vida, as motivações que fomos conhecendo desses crimes eram muito sui generis, pois envolviam questões muito mundanas, por causa de namoradas ou bebidas.

É um motivo de preocupação para nós. Adequámos muito rapidamente o policiamento e conseguimos resultados assinaláveis no sentido de conter esse choque e de continuarmos a transmitir confiança e segurança a todas as pessoas.

A PSP, as restantes forças e serviços de segurança em geral foram acusadas de terem sido surpreendidas, de não terem avaliado corretamente o previsível regresso à noite. Houve algum facilitismo?

Não, de todo. Obviamente que traçamos diversos cenários, pré-posicionamos os nossos meios e direcionamos todas as nossas forças - não é um eufemismo - para os cenários de maior instabilidade. Relembro as cerca de 60 detenções por roubo nas zonas do Cais do Sodré, Santos e Bairro Alto. Quando começou a haver notícias sobre os roubos com extrema violência já tínhamos começado a monitorizar as pessoas que os praticavam, tínhamos começado a investigar e realizado dezenas de detenções.

Naquele caso fatídico do Porto, por exemplo, das cinco pessoas que estiveram envolvidas nas agressões, três foram logo detidas por policias que estavam próximo daquele local, e as outras duas – nomeadamente o jovem suspeito de ter desferido os golpes fatais – foram também detidas numa janela temporal muito reduzida.

Obviamente que para quem é vítima deste tipo de crimes, esta apresentação já não vem resolver nada, mas também é impossível à PSP garantir que vamos ter polícias prontos a reagir em todos os arruamentos, 24 horas por dia. Isso é impossível. Mas estávamos presentes na rua desde a primeira hora do desconfinamento, ninguém esperou por nada para reagir, fizemo-lo desde o primeiro momento.

Agora que o país desconfinou e a criminalidade voltou aos níveis pré-pandemia que adaptações foram feitas?

Há um regresso à normalidade da polícia que está relacionada com uma constante adaptação às movimentações da população, a novas formas de estar e a novas formas de criminalidade.

Dou aqui um exemplo concreto. Assim, que iniciámos o desconfinamento começamos a registar um grande crescimento num novo crime que é o furto de catalisadores para recolher os materiais preciosos que se encontram no seu interior. De imediato, a PSP centralizou a investigação de todos os processos que tinha em mãos, culminando numa grande operação em que recuperámos mais de 100 mil euros desses minérios e 600 catalisadores que tinham sido furtados.

Estamos em permanente adaptação às novas formas de estar das pessoas. Começaram a ir para a noite rapidamente começámos a estar muito mais presentes na noite. Quando no início do desconfinamento se registaram grandes ajuntamentos em determinadas zonas, vedámos esses arruamentos, começámos a controlar entradas e saídas e a contabilizar o número de pessoas que estavam dentro dessas áreas publicas.