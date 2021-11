Operação Miríade. Prisão preventiva para dois arguidos

O juiz de instrução Carlos Alexandre decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa – prisão preventiva – a dois dos 11 arguidos detidos no âmbito da Operação Miríade, divulgou o Juízo de Instrução Criminal de Lisboa, nesta quarta-feira.

O juiz de instrução aplicou também medidas de suspensão do exercício de profissão a quatro arguidos, bem como proibições de contactos e de se ausentar do país a oito arguidos, sem especificar os nomes a quem foram atribuídas as respetivas medidas.

Os nove arguidos que ficaram sem medida privativa de liberdade terão a obrigação de apresentações periódicas nas autoridades.

O anúncio das medidas de coação surgiu ao fim de quase cinco horas de diligência no Campus da Justiça, nesta quarta-feira, que deram continuidade ao interrogatório dos arguidos iniciado na tarde de terça-feira.