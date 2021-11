Operação Miríade. “Não estava informado”, diz Costa

António Costa diz que não foi informado pelo seu ministro sobre o caso dos militares envolvidos em ações ilícitas quando estavam em missão na República Centro-Africana.

“A mim não me informou, de certeza. Isso é muito claro”, respondeu o primeiro-ministro nesta quarta-feira em Berlim, quando confrontado pelos jornalistas com o facto de o ministro da Defesa saber do caso.

Costa garante que não informou o Presidente da República sobre o assunto, “porque também não estava informado”.