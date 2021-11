Operação Miríade. Constitucionalista diz que Presidente não tinha de ser informado

O constituiconalista Jorge Miranda considera que o ministro da defesa não tinha de informar o Presidente da República sobre as suspeitas e a investigação ao tráfico da República Centro Africana.

Esclarece que se trata de um processo judicial sem incidência política.

“O caso criminal não tem incidência política por isso não vejo que o Presidente tenha que ser informado”, afirma à Renascença.

“Não tinha que ser informado”, reforça o constitucionalista, assinalando que “isto é um domínio em que o Presidente da República não tem que interferir”.

Mesmo sendo o Comandante Supremo das Forças Armadas, Jorge Miranda entende que Marcelo Recebo de Sousa não tinha que ter conhecimento da investigação ao tráfico da República Centro Africana.

“Isso é mais um título honorifico do que outra coisa. Tem que ver com a presença no Conselho Superior de Defesa Nacional, com a nomeação dos chefes do Estado Maior e eventualmente com a condução da política militar, mas com a política militar, não com a justiça”, argumenta.