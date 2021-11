Oficiais das Forças Armadas criticam omissão do ministro da Defesa. "Em que fica a nossa soberania?"

"Faz-me muita espécie que uma coisa destas aconteça e que os órgãos de soberania máximos do meu país - Presidente da República e Assembleia da República - não tenham conhecimento do que se passa", acrescentou.

"Não tenho razões nenhumas para duvidar do que diz o Presidente da República, que é Comandante Supremo das Forças Armadas. Mas tudo isto, a ter sido assim, deve fazer-nos pensar muito seriamente em quê que fica a nossa soberania", questionou o tenente-coronel António Mota, em declarações à Renascença .

Em causa está a declaração, desta terça-feira, em que Marcelo Rebelo de Sousa explicou que João Gomes Cravinho terá justificado a falha de comunicação com um parecer jurídico que aconselhava a não transmissão da informação sobre o caso a outras entidades.

Dos 11 detidos no âmbito da Operação Miríade, só cinco prestaram declarações no primeiro interrogatório conduzido pelo juiz Carlos Alexandre, esta terça-feira, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

Os interrogatórios vão ser retomados esta quarta-feira a partir das 09h30 da manhã.

Em causa está a investigação a uma rede criminosa com ligações internacionais e que "se dedica a obter proveitos ilícitos através de contrabando de diamantes e ouro, tráfico de estupefacientes, contrafação e passagem de moeda falsa, acessos ilegítimos e burlas informáticas", com vista ao branqueamento de capitais.

O caso foi reportado em 2019.