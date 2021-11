Morreu Rui Oliveira e Costa, diretor da Eurosondagem

Rui Oliveira e Costa, ex-diretor da Eurosondagem, morreu, esta terça-feira, aos 73 anos, vítima de doença prolongada.

Notícia confirmada pela Renascença e, pouco depois, pelo Sporting.

O politólogo e antigo diretor do "Jornal Sporting" foi, ainda, membro do Secretariado Nacional da UGT, deputado do PSD, membro do Conselho Leonino e professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Lusófona. Também se destacou como comentador desportivo.



Em comunicado no site oficial, o Sporting manifestou pesar pela morte de Rui Oliveira e Costa.

"Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", pode ler-se.