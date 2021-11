“Foi pela rádio” que o MNE soube da investigação por tráfico aos militares

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros (MNE) garante não ter sido informado das suspeitas ou da investigação ao tráfico de droga, diamantes e ouro que envolvem militares portugueses que estiveram na República Centro Africana.

Depois de o Presidente da República ter dito que não foi informado do caso - comunicado à ONU no ano passado - também Augusto Santos Silva assume à Renascença que só teve conhecimento através da comunicação social. “[Soube] ontem, de manhã, ao chegar a Coimbra onde ia participar numa conferência da AICEP. No caso, como ia de carro, foi mesmo pela rádio.”

Contudo, acrescenta que não o tinha que ser. “As missões internacionais são analisadas em Conselho Superior de Defesa Nacional e os aspetos de política externa, relacionados com as missões internacionais, são trabalhados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros em conjunto com o ministro da Defesa Nacional. Nada disso se refere a investigações judiciais”, explica à margem da Conferência geral da UNESCO, onde vai ser apresentado o novo relatório mundial sobre os futuros da educação coordenado pelo embaixador português Sampaio da Nóvoa.

É retomado, esta manhã, o interrogatório dos 11 arguidos detidos na “Operação Miríade”.