Ferro Rodrigues lembra Rui Oliveira e Costa, "homem comprometido com a democracia"

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, recordou, esta terça-feira, Rui Oliveira e Costa como “um homem comprometido com a democracia e um lutador incansável pelos direitos dos trabalhadores”, manifestando assim pesar pela morte do antigo deputado.

“Homem afável, conversador, que tive o privilégio de conhecer e ter como amigo ao longo de mais de 60 anos, desde que nos encontrámos na Tentadora, em Campo de Ourique, Rui Oliveira e Costa era um homem comprometido com a democracia e um lutador incansável pelos direitos dos trabalhadores, tendo sido deputado à Assembleia da República, membro do Secretariado Nacional da UGT desde o 1.º Congresso, bem como membro do Conselho Económico e Social e da Comissão Permanente da Concertação Social”, escreveu Eduardo Ferro Rodrigues, numa nota enviada à agência Lusa.

Eduardo Ferro Rodrigues endereçou “as mais sentidas condolências”, em seu nome e em nome da Assembleia República.

O presidente da Assembleia da República lembrou ainda que Rui Oliveira e Costa “foi também membro das Comissões de Honra das candidaturas presidenciais de Mário Soares, em 1986 e 1991, e de Jorge Sampaio, em 1996 e 2001”.

"Pioneiro das sondagens políticas"

Numa nota publicada no Facebook, João Soares, antigo presidente da Câmara de Lisboa e ministro da Cultura socialista, descreveu Rui Oliveira e Costa como “um homem cordial, com elevado sentido de fraternidade”, recordando as eleições presidenciais do seu pai, Mário Soares, em 1986.

“Lembro-me do papel que teve nas presidenciais de 1986 quando se afastou do PSD e apoiou o meu pai. Depois veio para o PS onde foi um militante ativo. Como também na UGT onde com Torres Couto e João Proença teve um papel muito importante”, adiantou.

João Soares considerou-o ainda “um pioneiro das sondagens políticas em Portugal”.

"Alegria contida" e "humor cáustico"

Já a União Geral de Trabalhadores (UGT) recordou Rui Oliveira e Costa como alguém que serviu bem o país e os trabalhadores.

Numa pequena nota no Facebook, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, apresentou à família “os mais sentidos pêsames neste momento doloroso”, evocando um dos fundadores daquela central sindical.

Também o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que foi colega de Rui Oliveira e Costa num programa de comentário desportivo, escreveu que o politólogo disponha de uma “alegria contida” e de um “humor cáustico”.

“Adeus, Rui, Grande amigo! Fazes falta. Muita. […] O Rui adorava a vida e os seus prazeres. O Sporting, cujo nome pronunciava de forma única: o ZBORD”, lembrou.

"Sentidas condolências" do Sporting

Rui Oliveira e Costa, ex-diretor da Eurosondagem, morreu, esta terça-feira, aos 73 anos, vítima de doença prolongada.

Notícia confirmada pela Renascença e, pouco depois, pelo Sporting.

O politólogo e antigo diretor do "Jornal Sporting" foi, ainda, membro do Secretariado Nacional da UGT, deputado do PSD, membro do Conselho Leonino e professor de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Lusófona. Também se destacou como comentador desportivo.



Em comunicado no site oficial, o Sporting manifestou pesar pela morte de Rui Oliveira e Costa.

"Aos familiares e amigos, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", pode ler-se.