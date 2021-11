Operação Miríade. Interrogatórios dos arguidos já está em curso

O interrogatório formal dos 11 arguidos detidos no âmbito da ‘Operação Miríade’ já foi iniciado esta terça-feira, depois das 18h30, pelo juiz de instrução Carlos Alexandre, no Juízo de Instrução Criminal de Lisboa.

Segundo fonte do tribunal, três arguidos já prestaram declarações no interrogatório desta tarde: Fernando Delfino, (civil), Luís Chantre (ex-comando) e Emanuel Marques (civil).

O agente da PSP Michael Oliveira e o advogado Artur Amorim, também detidos, já manifestaram também a intenção de prestar declarações e um destes arguidos está já a responder às perguntas do juiz Carlos Alexandre. Quanto aos restantes seis detidos, a opção foi de não prestarem declarações, numa diligência que já se arrasta há várias horas.

A diligência estará perto de terminar, sendo já conhecido que retoma na quarta-feira a partir das 09h30 com a promoção das medidas de coação por parte do Ministério Público (MP) e as alegações dos advogados de defesa. De seguida, serão decididas as medidas de coação pelo juiz de instrução.

Entre os 11 arguidos que foram detidos na segunda-feira pela Polícia Judiciária (PJ) estão militares, ex-militares, nomeadamente Comandos, um agente da PSP – do comando metropolitano de Lisboa –, um guarda da GNR em formação e um advogado.

No entanto, fonte ligada ao processo adiantou à Lusa que da rede criminosa fazem ainda parte várias dezenas de pessoas e cerca de 40 empresas, algumas que funcionavam como “fachada” para os negócios.