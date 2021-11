Nova vaga de Covid-19? Vacinação e proteção individual serão suficientes, diz especialista

Veja também:

“É muito difícil dizer quando é que começa” uma nova vaga, mas o matemático Carlos Antunes aponta o início de dezembro para a quinta onda de Covid-19 no país.

“Nós estamos com uma taxa de subida de casos diários na ordem de 1,7%-1,8%. Isso dá-nos uma duplicação a cada 30/40 dias. Mantendo o ritmo atual, podemos chegar aos dois mil casos no início de dezembro. Isso é uma probabilidade, mas há sempre a probabilidade, embora inferior, de atingir esse número antes dessa data, como há obviamente também uma probabilidade de atingir após essa data”, afirma à Renascença.

O professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa nota, contudo, diferenças entre regiões. “Temos a região do Centro, do Algarve e da Madeira como regiões com maior taxa de incidência, já próximo dos 200 casos por 100 mil habitantes e a tendência nessas regiões é de aumento significativo, com uma taxa elevada de aumento diário, sendo seguidas pelas outras regiões”.

Isto reforça a “tendência de aumento de probabilidade de ocorrer uma nova vaga” em Portugal.

Mas a repercussão em termos de pressão hospitalar e de óbitos não será a mesma que tivemos na anterior, considera.

“Não terá a dimensão nem a repercussão do ponto de vista da gravidade e do ponto de vista do impacto nos óbitos como foram as vagas do inverno passado. Mesmo que a incidência vá a valores elevados, o impacto, devido à proteção vacinal, nos internamentos e nos óbitos não se irá sentir como se sentiu nas vagas anteriores”.