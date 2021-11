Mário Machado detido pela Polícia Judiciária

O líder do movimento Nova Ordem Social (NOS), Mário Machado, foi detido esta terça-feira em casa pela Polícia Judiciária, disse à Lusa o advogado José Manuel Castro.

José Manuel Castro, que é advogado de Mário Machado em diversos processos, entre eles o dos "Hells Angels", disse ainda que o líder do NOS foi levado para o estabelecimento prisional anexo à PJ.

O ativista de extrema-direita e antigo líder da Frente Nacional foi detido em casa, em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures, cerca das 07h00.

Mário Machado tem um longo historial de violência e ligação a grupos extremistas. Depois de cumprir vários anos de prisão por fazer parte do grupo de skinheads que assassinou Alcindo Monteiro em 1995, chegou a liderar os Hammerskins, a fação mais violenta dos skinheads, e tornou-se um elemento central do Grupo 1143, um núcleo neonazi da claque Juve Leo, do Sporting.

Foi detido mais vezes, incluindo por posse de arma, depois de numa reportagem na televisão ter mostrado uma espingarda que tinha em casa, e mais recentemente viu-se envolvido no caso "Hells Angels". Nessa situação Mário Machado revelou uma face mais colaborativa com a justiça. Atacados por elementos desse grupo motard num restaurante, por estar a formar um grupo rival em Portugal, Machado e os seus amigos telefonaram para a Polícia e o ativista acabou por colaborar com o Ministério Público.