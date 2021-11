Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais oito mortos e 1.182 infetados com Covid-19, de acordo com o relatório epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novas infeções, 410; seguido do Norte, com 319 casos, e o Centro com 316. Abaixo dos 100 casos está o Algarve com 42, a Madeira com 40, o Alentejo com 31 e os Açores com 24.

A faixa etária 20-29 anos continua a ser a que regista maior aumento: são mais 212, nas últimas 24 horas. Segue-se as dos 40-49 (+181), 30-39 (+169), 50-59 (+143), 0-9 (+142) e 60-69 (+112).

Segundo o documento, há agora 361 pessoas internadas, mais uma do que na segunda-feira, das quais 60 em unidades de cuidados intensivos, menos duas nas últimas 24 horas.

Dos oito óbitos registados, sete foram de pessoas com mais de 80 anos e uma na faixa 60-69. Cinco mortes ocorreram na região Norte, duas no Algarve e uma no Centro.

O número de casos ativos recuou para 33.743, menos 109 do que ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.099.307 casos da doença. dos quais 18.217 morreram e 1.047.347 conseguiram recuperar.