Aulas de Cidadania. Tribunal diz que pais de Famalicão não têm direito a objeção de consciência

O acórdão do Supremo Tribunal Administrativo a que a Renascença teve acesso, conclui que os pais dos alunos de Famalicão que impedem os filhos de frequentar as aulas de Cidadania e Desenvolvimento não podem alegar o direito à objecção de consciência.

Segundo o acórdão de 4 de novembro “é deveras duvidosa, a sustentação no direito à objecção de consciência, e por isso incapaz de ( …) nos convencer de que a pretensão possa ser julgada procedente", segundo se lê no acórdão do supremo tribunal administrativo num recurso apresentado pelos pais dos alunos de famalicão de maio deste ano.



Em causa estão dois alunos que terminaram o 7.º e o 9.º anos de escolaridade, respetivamente, com média de cinco mas com o “averbamento final” que dá conta de que não transitam, por não terem frequentado a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.



