R volta a subir para 1,08 em dia com mais 568 casos e seis mortos com Covid-19

Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde regista 568 novos casos e seis morte por Covid-19. O relatório diário da Direção-Geral da Saúde aponta ainda para nova subida do valor de transmissibilidade, o R(t), que se fixa agora ns 1,08, quer a nível nacional, quer no continente.

A taxa de incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias a nível nacional também subiu, situando-se agora nos 116,9 casos por 100 mil habitantes.



O documento aponta ainda para um aumento de pessoas internadas para 360, mais 19 do que ontem, dos quais 62 em cuidados intensivos (menos dois).

Das seis vítimas mortais, quatro tinham mais de 80 anos, uma tinha entre 70 e 79 anos e outra entre os 60 e 69 anos.

Já no que toca à distribuição dos novos casos por faixa etária, a faixa entre os 20 e os 29 anos é o que regista maior aumento, com 83 novos casos; seguida da faixa entre os 40 e os 49 anos, com 79 novos casos.

Os casos ativos, atualmente, rondam os 34 mil (33.852).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 1.098.125 casos de Covid, dos quais 18.209 acabaram por morrer e 1.046.064 conseguiram recuperar.