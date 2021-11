Prisão preventiva para suspeito de pornografia de menores detido em Faro

O Tribunal de Faro ordenou a prisão preventiva de um homem suspeito do crime de pornografia de menores, detido na quinta-feira no âmbito de uma investigação iniciada após um alerta internacional.

Na altura da detenção, o homem, de 36 anos, "possuía no seu telemóvel cerca de 2.000 ficheiros informáticos de fotografias e vídeos de pornografia de menores", lê-se num comunicado publicado no site do Ministério Público (MP) de Faro.

Segundo o MP, desde julho de 2019 que o homem "utilizava o computador do emprego e o particular para fazer 'download' e partilhar fotografias de crianças de ambos os sexos, exibindo os órgãos genitais e em situações de coito vaginal e anal com outros menores".

Depois de ter sido detido com base em mandados de detenção, o arguido foi presente a tribunal, que ordenou a sua prisão preventiva, a medida de coação mais grave.

O homem foi detido pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ) ao abrigo de uma investigação iniciada após um alerta internacional recebido em 2019.

O suspeito foi "detido em flagrante delito" na sequência de "várias" buscas realizadas no concelho de Faro, na zona de Estoi, precisou à Lusa fonte da PJ.

Nas buscas realizadas foram encontradas "na posse do arguido múltiplas imagens de pornografia envolvendo menores", crimes pelo qual o detido fora "já condenado anteriormente".