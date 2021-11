Pedrógão Grande. Comandante dos bombeiros não podia ter feito mais, diz investigador

O professor catedrático jubilado é uma das testemunhas no julgamento de 11 arguidos para apurar eventuais responsabilidades criminais nos incêndios de Pedrógão Grande , no distrito de Leiria, em junho de 2017, nos quais o Ministério Público contabilizou 63 mortos e 44 feridos quiseram procedimento criminal. A maioria das mortes ocorreu na Estrada Nacional 236-1 , que liga Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.

"Não poderia ter feito diferente, com as condições que tinha", questionou Fernanda Gião, ao que o investigador respondeu: "concordo".

Perante as perguntas de Fernanda Girão, advogada do comandante Augusto Arnaut, o investigador confirmou que "perante a situação que estava a enfrentar, não tinha os meios" necessários e "agiu em conformidade" naquele momento.

O investigador Domingos Xavier Viegas disse nesta segunda-feira, no Tribunal de Leiria, que o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, arguido no processo dos incêndios, não podia ter feito mais.

Segundo referiu Domingos Xavier Viegas, o comando distrital "estava a par da situação de Escalos Fundeiros" e a decisão de enviar os meios aéreos "era do comando distrital e do comando nacional".

"Faltou ao comandante Arnaut um posto de comando. Não tinha as imagens em tempo real, mas agiu bem, perante as informações que dispunha no momento", reforçou.

Domingos Xavier Viegas afirmou ainda que o comandante Arnaut apenas "tinha responsabilidade pelos meios que estavam no terreno e pelo seu posto de comando".

O investigador considerou também que seria "muito difícil" fazer evacuações em segurança, até porque "muitas das pessoas eram turistas", assim como os cortes de estrada não seriam fáceis de fazer, tendo em conta a multiplicidade de vias secundárias existentes.

Referindo que "havia árvores junto aos 'rails' inclinadas", Domingos Xavier Viegas sublinhou que, apesar da dimensão do incêndio, "seria importante a limpeza da faixa de gestão de combustível a dez metros".

"Todos os incêndios quando começam são pequenos e essas faixas são, sem dúvida, uma salvaguarda da vida das pessoas", informou, ao insistir que, "se houvesse essa gestão de combustível talvez houvesse mais possibilidade das pessoas se protegerem".