Não consegue agendar a renovação do CC ou passaporte? Agendamento está indisponível até dezembro

O serviço de agendamento de renovação do cartão de cidadão (CC), passaporte ou carta de condução está indisponível, “na generalidade dos balcões”, desde o início de novembro.

Ao que apurou a Renascença, a modalidade de agendamento deixou de estar disponível nas lojas de cidadão de vários concelhos e deverá manter-se indisponível, pelo menos, até ao final de dezembro.

Numa resposta enviada à Renascença, o Ministério da Justiça não esclarece o motivo da alteração, mas adianta que “o modelo de atendimento passou, na generalidade dos balcões, a ser atendimento espontâneo, ou seja, os cidadãos são atendidos por ordem de chegada, com as regras de prioridade previstas na Lei”.

Já depois do contacto da Renascença, fonte do Ministério avançou que “foi melhorada a mensagem disponibilizada no site” e não adiantou informações quanto ao agendamento telefónico ou meios alternativos.

A entidade tutelada por Francisca Van Dunem não avança também, para já, uma data para prevista a transição do agendamento online do site do Instituto dos Registos e Notariado (IRN) para a página SIGA (Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem), como anunciado.

A Renascença procurou, ainda, obter esclarecimentos junto de algumas conservatórias do registo civil. A repartição de Oeiras, por exemplo, adianta que “desde o dia 2 de novembro, data em que já não existem quaisquer agendamentos prévios, o atendimento é efetuado de modo espontâneo, por ordem de chegada, salvo no que respeita aos utentes que gozem de prioridade”.

Já em Cascais e questionada por alternativas ao agendamento online, a conservatória dá conta de que “de acordo com orientações superiores, o atendimento passou a ser efetuado por ordem de chegada mediante a distribuição de senhas”.

“Alerta-se para que, dada a escassez de recursos humanos e o volume de solicitações, a distribuição de senhas é limitada, sendo por vezes o atendimento demorado”, lê-se no mesmo esclarecimento.

Na passada sexta-feira, dia cinco de novembro, as senhas para a renovação do passaporte esgotaram em menos de meia hora e com uma fila que não superou as 30 pessoas, na conservatória de Oeiras.

A Renascença aguarda há vários dias esclarecimentos adicionais por parte do Ministério da Justiça.

Governo estará a ponderar sistema híbrido

O presidente do Sindicato Nacional dos Registos diz à Renascença que o Governo estará a preparar a implementação de um sistema misto que poderá replicar "algumas medidas de agendamento que foram implementadas durante os confinamentos e a pandemia" com o atendimento espontâneo dos utentes.

"Sabemos, por alguns contactos em off, que haverá um sistema híbrido, com agendamento e atendimento presencial espontâneo", afirma Rui Rodrigues, que acrescenta que esta situação vai exigir a abertura de mais concursos para o recrutamento de mais trabalhadores, "algo que não acontece há 20 anos".

Nesta fase, para colmatar o excesso de pessoas nas repartições das conservatórias, foi acionado um serviço em 10 lojas do cidadão do país, onde continua a ser presencial, mas que alarga o horário de serviço até às 22h00 de segunda a sexta-feira e até às 20h00 aos sábados.