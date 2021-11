Movimento Não às Minas - Montalegre acusa Governo de ignorar vontade das populações

O Movimento Não às Minas - Montalegre acusou esta segunda-feira o Governo de ignorar as "graves consequências" de uma eventual exploração mineira a céu aberto na zona da Borralha e "violar os direitos e vontade" das populações.

O contrato de concessão para a exploração de volfrâmio e de outros minerais na Borralha, no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real, foi assinado a 28 de outubro e tem como outorgantes o Estado português, através da Direção-Geral de Energia e Geologia, e a Minerália -- Minas, Geotecnia e Construções, Lda.

Este foi um dos vários contratos assinados no mesmo dia com vista à exploração mineira e prospeção e pesquisa, bem como adendas a contratos, em várias zonas do país.

"Inexplicavelmente, o Governo continua a ignorar as graves consequências de uma eventual exploração mineira a céu aberto, uma das indústrias mais poluentes do mundo, numa região rica em biodiversidade, património histórico e cultural", afirmou em comunicado o Movimento Não às Minas - Montalegre. .

Para os opositores às minas, "além de violar os direitos e vontade das populações é feito com uma enorme irresponsabilidade".

O movimento questionou ainda "por que motivo as participações das populações, das associações e dos baldios, num total de 154 participações no portal "participa.pt", centenas enviadas por via postal e mais de mil por e-mail, de abaixo-assinados com cerca de 1.600 assinaturas, não foram tidas em consideração e não foram tornadas públicas, antes da assinatura deste contrato de exploração". .

"Perguntamos se esta e outras discussões públicas servem apenas para cumprir um formalismo legal. Por mais válidos que sejam os contributos e os argumentos apresentados nas contestações, os processos avançam como se os mesmos não tivessem existido", salientou a organização.

A 08 de agosto foi também realizada uma marcha lenta de protesto contra as minas no Barroso, em tratores, carros e motos, que atravessou aldeias que poderão vir a ser afetadas pela exploração de volfrâmio projetada para a Borralha.