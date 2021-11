Grândola. Pai suspeito de ter matado filho e se ter suicidado era um designer famoso alemão

O homem cujo corpo foi encontrado junto ao de uma criança, nos arredores de Grândola, era um consagrado designer alemão de 44 anos. Suspeita-se que tenha morto o próprio filho, suicidando-se em seguida.

De acordo com a edição online do Jornal de Notícias, o homem é Clemens Weisshaar, arquiteto e designer que era procurado pelas autoridades desde a semana passada, depois de ter desaparecido com o filho. Já a mãe do rapaz é Phoebe Arnold, uma famosa estilista britânica.

O jornal explica que Weisshaar, que vivia na Serra de Grândola, tinha ido buscar o filho à mãe, de quem estava separado, e não foi visto mais.

Os corpos dos dois foram encontrados por caçadores em Santa Margarida da Serra, a dez quilómetros de Grândola. O corpo do rapaz de três anos estava dentro de um carro carbonizado e o de Weisshaar estava por perto, com um tiro na cabeça.

Ainda segundo o Jornal de Notícias as autoridades suspeitam que o crime tenha sido cometido há cerca de dois dias. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Se precisa de ajuda contacte um médico especialista ou um dos vários serviços e linhas de apoio como SOS Voz Amiga 213 544 545 - 912 802 669 - 963 524 660 ou as linhas gratuitas Saúde 24 (808 24 24 24), o SOS Criança (116 111), a Linha Jovem (800 208 020) ou o S.O.S. Adolescente (800 202 484).

[Notícia atualizada às 10h49]