Carreira docente. Fenprof acusa Governo de aprovar concursos sem negociação

A Federação Nacional dos Professores acusou nesta segunda-feira o Governo de ter aprovado o regime de concursos internos de promoção das carreiras docente do ensino superior e de investigação científica sem negociação com os sindicatos, exigindo uma explicação da tutela.

O regime em causa foi aprovado pelo Governo na quinta-feira e diz respeito aos concursos internos de promoção a categorias intermédias e de topo das carreiras docente e científica.

A reação da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) chegou nesta segunda-feira e acusa, em comunicado, acusa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de ter tomado a decisão sem antes levar a cabo um processo negocial com os sindicados, um compromisso que tinha sido assumido pelo ministro Manuel Heitor.

"Apesar da insistência da Fenprof no sentido de ser aberto um processo negocial relativo a esta matéria, entre outras, e apesar de nos ter declarado a 14 de maio que iria dar início a essa negociação, o ministro remeteu-se ao silêncio", apontam os representantes dos profissionais.

A Fenprof escreve ainda que a abertura demonstrada pelo ministro "em momentos em que a contestação aumentou" foi apenas aparente e reflete aquilo que consideram ser a forma de estar do executivo em diferentes áreas assente na "ausência de diálogo efetivo e negociação".

"Um Estado de Direito democrático não se compadece com atitudes autocráticas dos governantes e, muito menos, com a violação de leis que, no caso presente, é de valor reforçado, não podendo o facto de o atual Governo cessar funções em breve justificar procedimentos ilegais", acrescentam.