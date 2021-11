Aumentam os internamentos em dia com 1.023 novos casos e cinco mortes

Por zonas, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona com mais novos casos (38,8%), segue o Norte (25%), Centro (23%), Algarve (5,8%), Alentejo (3,3%), Madeira (2,1%) e Açores (1,7%).

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão agora internadas 341 pessoas, mais 18 do que no sábado, das quais 64 em unidades de cuidados intensivos, mais duas.

A partir de segunda-feira, as pessoas com mais de (...)

A pandemia causou pelo menos 5.042.330 mortos em todo o mundo, desde o início da doença em finais de dezembro de 2019, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse (AFP).

Mais de 249.431.180 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia e, "embora a grande maioria dos pacientes recupere, uma parte, ainda mal avaliada, mantém os sintomas por semanas ou até meses".

Os números são baseados em relatórios transmitidos diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país, mas excluem as revisões efetuadas à posteriori por determinados organismos de estatística, que concluem ter havido um número muito superior de óbitos.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em número de mortes e casos, com 754.279 vítimas e 46.461.779 casos, a avaliar pela contagem da Universidade John Hopkins.

A seguir os países mais afetados são o Brasil, com 609.388 mortes e 21.874.324 casos, a Índia com 460.791 mortes (34.355.536 casos), México, com 289.674 mortes (3.825.404 casos) e a Rússia, com 246.814 mortos (8.795.095 casos).