Agendadas 360 mil vacinas contra a gripe para os próximos dias

O processo de vacinação contra a gripe e as doses de reforço contra a Covid-19 vai "acelerar" nos próximos dias, estando 350 mil vacinas agendadas para os próximos dias.

Segundo um comunicado da DGS, enviado à Renascença, este domingo, cerca de 811.000 pessoas já foram vacinadas contra a gripe, na sequência do plano de vacinação deste ano, 271.000 das quais em farmácias.

Já no que toca às doses de reforço, a DGS indica no mesmo comunicado que cerca de 352.000 (42%), de um universo de 840.000 já elegíveis, foram vacinados com a terceira dose.

35.000 pessoas estão agendadas para receber a inoculação nos próximos dias.

Os utentes elegíveis para a dose de reforço são os que têm idade igual ou superior a 65 anos e já completaram o esquema vacinal há pelo menos 180 dias. A estes acrescem os utentes com menos de 65 anos com condições de imunossupressão, que sejam habilitados pelo seu médico, mediante uma declaração eletrónica.



O autoagendamento das pessoas com 70 ou mais anos decorre a partir desta segunda-feira.

Também esta segunda-feira, as pessoas com 80 ou mais anos poderão deslocar-se a um Centro de Vacinação em regime de Casa Aberta e pedirem para ser vacinadas com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e/ou com a vacina contra a gripe.